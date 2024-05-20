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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Львів (513109) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (5)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (8)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (5)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (5)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (3)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (5)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -17,15 грн
57,35 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (12)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
56,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (2)
59,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (9)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
Всього: упаковка (2)
68,99
Економія: -11,64 грн
57,35 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -11,64 грн
57,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 105
Всього: упаковка (1)
70,99
Економія: -13,64 грн
57,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (2)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (1)
61,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Відродження, 1/1
Всього: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
56,43 грн