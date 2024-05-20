БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Львів (513109) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 105
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 55
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Відродження, 1/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11