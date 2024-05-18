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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (513109) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
39,67
Економія: -5,19 грн
34,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (11)
73,99
Економія: -16,53 грн
57,46 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (4)
76,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (3)
76,50
Економія: -19,04 грн
57,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, вул. Столєтова, 11
Всього: упаковка (1)
70,54 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
76,41
Економія: -7,18 грн
69,23 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -12,00 грн
58,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
42,12
Економія: -3,18 грн
38,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
70,54 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -12,00 грн
58,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (2)
70,54 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -18,00 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -21,04 грн
57,46 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
68,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
68,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
56,43 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -11,00 грн
59,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
69,99
Економія: -12,53 грн
57,46 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -18,00 грн
58,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -12,00 грн
58,00 грн