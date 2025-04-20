Антарес розчин для ін’єкцій (Antares solution for injection)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1003,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
712,29
Економія при броні: -94,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1027,92
Економія при броні: -118,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
940,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
877,95
Економія при броні: -33,95 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,00
Економія при броні: -158,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
887,52
Економія при броні: -129,21 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
994,00
Економія при броні: -124,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
838,57
Економія при броні: -135,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
406,19
Економія при броні: -78,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
574,25
Економія при броні: -20,59 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1000,00
Економія при броні: -156,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1015,08
Економія при броні: -173,47 грн