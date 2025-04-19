Антарес розчин для ін’єкцій (Antares solution for injection)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1064,80
Економія при броні: -171,09 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
493,60
Економія при броні: -45,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -107,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -107,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1030,86
Економія при броні: -137,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1051,20
Економія при броні: -157,44 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,30
Економія при броні: -107,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
987,20
Економія при броні: -90,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -107,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,00
Економія при броні: -131,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум