Антарес розчин для ін’єкцій (Antares solution for injection)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 395 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1027,46
Економія при броні: -138,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1066,96
Економія при броні: -162,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
789,04
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1003,50
Економія при броні: -89,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,30
Економія при броні: -90,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум