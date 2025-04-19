Антарес розчин для ін’єкцій (Antares solution for injection)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 273 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1035,34
Економія при броні: -124,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1044,10
Економія при броні: -132,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1059,10
Економія при броні: -174,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1015,10
Економія при броні: -112,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
632,66
Економія при броні: -0,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1025,08
Економія при броні: -141,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1056,10
Економія при броні: -178,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
994,00
Економія при броні: -90,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1040,37
Економія при броні: -156,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1056,40
Економія при броні: -173,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1049,20
Економія при броні: -167,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1043,90
Економія при броні: -166,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1058,01
Економія при броні: -192,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1023,46
Економія при броні: -156,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1058,30
Економія при броні: -176,60 грн