Антарес розчин для ін’єкцій (Antares solution for injection)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
923,20
Економія при броні: -27,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,00
Економія при броні: -108,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
903,87
Економія при броні: -76,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1051,28
Економія при броні: -172,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
823,12
Економія при броні: -87,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
472,86
Економія при броні: -28,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,30
Економія при броні: -85,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
311,82
Економія при броні: -48,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,30
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1022,57
Економія при броні: -144,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
1047,82
Економія при броні: -168,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум