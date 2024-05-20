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Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (490658) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
770,00
Економія: -108,00 грн
662,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
723,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (3)
806,52
Економія: -127,04 грн
679,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), ампула (8)
725,32
Економія: -58,05 грн
667,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
610,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
714,99
Економія: -49,50 грн
665,49 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
750,00
Економія: -88,00 грн
662,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), ампула (1)
716,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
705,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
732,99
Економія: -67,50 грн
665,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
675,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (9)
761,47
Економія: -82,23 грн
679,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
722,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
692,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
705,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (6)
774,47
Економія: -126,55 грн
647,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), ампула (9)
723,74
Економія: -103,81 грн
619,93 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2), ампула (8)
803,70
Економія: -117,90 грн
685,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
800,00
Економія: -138,00 грн
662,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), ампула (8)
788,70
Економія: -109,18 грн
679,52 грн