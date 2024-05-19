Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИІнші кардіологічні препаратиТіазотна кислотаАнтарес®Ціни в аптеках

Антарес® розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (490658) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
661,05 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
736,30
Економія: -76,07 грн
660,23 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: ампула (9)
614,04 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
703,50
Економія: -3,76 грн
699,74 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), ампула (1)
714,83
Економія: -86,89 грн
627,94 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
608,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
690,99
Економія: -25,56 грн
665,43 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
661,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
652,76 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), ампула (7)
955,50
Економія: -274,00 грн
681,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
661,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
720,99
Економія: -55,56 грн
665,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
731,99
Економія: -66,56 грн
665,43 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (3)
721,14
Економія: -82,24 грн
638,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), ампула (6)
955,50
Економія: -274,00 грн
681,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), ампула (8)
763,80
Економія: -112,75 грн
651,05 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
661,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
671,99
Економія: -6,56 грн
665,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
803,99
Економія: -138,56 грн
665,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
759,99
Економія: -94,56 грн
665,43 грн