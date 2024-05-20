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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITE 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (512242) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
33,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
33,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
33,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (2)
33,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (4)
33,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (5)
33,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
33,69 грн
Техмедсервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Всього: упаковка (8)
13,75 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (10)
22,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом