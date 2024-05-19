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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITE 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (512249) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свеса, вул. Софіївська, 4
Всього: упаковка (2)
11,32 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 44
Всього: упаковка (2)
15,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 215-А
Всього: упаковка (4)
15,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
Всього: упаковка (2)
15,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 19
Всього: упаковка (6)
16,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Баришівка, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (6)
15,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (8)
16,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (3)
16,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 9
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (5)
15,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 15-К
Всього: упаковка (17)
16,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 12
Всього: упаковка (1)
15,90 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (17)
16,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (2)
12,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
15,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (2)
16,90 грн