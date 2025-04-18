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Активлайф (Activelife)
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Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
129.7 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Матвійчука Юліана, 59
130.0 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 21.04 після 14:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Активлайф капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
650,80
грн
Забрати 22.04 після 14:00
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