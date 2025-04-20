Зубна щітка Сенсодин комплексний захист (Toothbrush Sensodin complex protection)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
180,00
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
180,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
10.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-А
11.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
142,00
Економія при броні: -13,00 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Незалежності, 12
45.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яворницьке, вул. Робоча, 18
62.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
64.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
65.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
66.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
67.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн