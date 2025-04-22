Зубна щітка Сенсодин комплексний захист (Toothbrush Sensodin complex protection)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
75.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Невського Олександра, 12
93.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
108.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 6
114.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
117.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68
136.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2
136.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 1
138.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 64
139.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
139.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
141.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн