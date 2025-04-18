Зубна щітка Сенсодин комплексний захист (Toothbrush Sensodin complex protection)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
5.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 1
6.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
6.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
6.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
7.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
7.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
7.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прирічна, 21
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
7.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 6-В
8.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Западинська, 15
8.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
9.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн