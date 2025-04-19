Зубна щітка Сенсодин комплексний захист (Toothbrush Sensodin complex protection)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
5.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
8.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
9.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
13.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
15.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яворницьке, вул. Робоча, 18
24.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Відродження, 144
25.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
29.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
29.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Криворізька, 78
31.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
170,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
38.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаївка, вул. Центральна, 48
39.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн