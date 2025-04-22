Зубна щітка Сенсодин комплексний захист (Toothbrush Sensodin complex protection)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
112.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
114.3 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 9/1
115.9 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
116.6 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Милославська, 6
117.4 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ М'ЯКА №1
ГлаксоСмітКляйн