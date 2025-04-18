Клітковина Формула очищення (Cellulose Formula cleansing)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
5.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -5,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
83,00
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
143.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
83,00
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
157.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
357.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
398.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
406.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
416.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
96,00
Економія при броні: -11,00 грн