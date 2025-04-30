Клітковина Формула очищення (Cellulose Formula cleansing)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
4.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
96,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
303.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
306.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
84,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
84,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
83,00
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
412.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
90,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
414.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА "ФОРМУЛА ОЧИЩЕННЯ" порошок 150 г пакет №1
ДАНІКА
84,00
Економія при броні: -2,00 грн