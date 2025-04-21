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Кальцивіт (Calcivit)
Кальцивіт (Calcivit)
Вінниця
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Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
180.3 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
195.2 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 25.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
207.0 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 27
215.7 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
747,46
Економія при броні:
-42,10 грн
705,36
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Смоліне, вул. Козакова, 17-Д
217.8 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
217.9 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
218.0 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
235.4 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
238.3 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
240.5 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
240.8 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
244.0 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
244.7 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
245.4 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
274.3 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
274.7 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 28
276.7 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
283.7 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
283.9 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
284.1 км
Кальцівіт капсули №30
Свіс Енерджі Фарма
705,40
грн
Забрати 23.04 після 18:00
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