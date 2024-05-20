Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Тести на вагітність і овуляціюТести на вігітністьінші тести на вагітністьALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХЦіни в аптеках

ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест-смужка, №1 - Запоріжжя (518389) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аріанна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Мілана
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Еріка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Єлизавета
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (13)
66,60 грн
Афіна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Шампань
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (4)
66,60 грн
Магнолія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (8)
66,60 грн
Аркадія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (6)
66,60 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Приморська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (6)
66,60 грн
Венера
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Глорія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (7)
66,60 грн
Фонтанська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Літературна, 1
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Акація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Гармонія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (4)
66,60 грн
Віталіна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (8)
66,60 грн
Люстдорф
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
66,60 грн