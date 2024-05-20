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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест-смужка, №1 - Одеса (518389) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Верона
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (4)
66,60 грн
Маргарита
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (14)
66,60 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (12)
66,60 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Венера
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Аліна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (4)
66,60 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (8)
66,60 грн
Афіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Єлизавета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (14)
66,60 грн
Глорія
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (7)
66,60 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Шампань
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (4)
66,60 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (8)
66,60 грн
Приморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (6)
66,60 грн
Аркадія
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (8)
66,60 грн
Азалія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (3)
66,60 грн