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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест-смужка, №1 - Київ (518389) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
43,21
Економія: -5,44 грн
37,77 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
40,45
Економія: -3,04 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (5)
42,81
Економія: -5,40 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
42,81
Економія: -5,40 грн
37,41 грн
Екостатус
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (3)
57,60 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (1)
55,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 14
Всього: упаковка (2)
57,20 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
57,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
Всього: упаковка (2)
57,20 грн
Екостатус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (5)
57,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (2)
56,90 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
54,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (1)
56,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Берестейський, 106/2
Всього: упаковка (1)
57,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
56,90 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
57,20 грн
В інших містах:
Аріанна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Мілана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Єлизавета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (15)
66,60 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Афіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (9)
66,60 грн
Шампань
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (4)
66,60 грн
Верона
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (6)
66,60 грн
Венера
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Маргарита
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Глорія
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (7)
66,60 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (15)
66,60 грн