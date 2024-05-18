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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест-смужка, №1 - Харків (518389) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
42,81
Економія: -5,40 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
43,21
Економія: -5,44 грн
37,77 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
40,45
Економія: -3,04 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (5)
42,81
Економія: -5,40 грн
37,41 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Фармацевт копєйкін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Мілана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Еріка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Єлизавета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (16)
66,60 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Афіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (5)
66,60 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (9)
66,60 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
66,60 грн
Венера
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (2)
66,60 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (8)
66,60 грн
Приморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (6)
66,60 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (7)
66,60 грн