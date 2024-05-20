ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ тест-смужка, №1 - Одеса (518385) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Софія
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Роза
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Чорноморська
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
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Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Народна аптека
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
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Широке, вул. Соборна, 92
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
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Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
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Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Народна аптека
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Всього: упаковка (11)
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Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
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Всього: упаковка (11)
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Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
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Всього: упаковка (7)
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Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
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Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б