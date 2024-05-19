Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Тести на вагітність і овуляціюТести на вігітністьінші тести на вагітністьALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІЦіни в аптеках

ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ тест-смужка, №1 - Львів (518385) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (4)
53,00
Економія: -20,00 грн
33,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (6)
49,00
Економія: -16,00 грн
33,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (7)
51,00
Економія: -19,00 грн
32,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (8)
51,00
Економія: -19,00 грн
32,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (6)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (12)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (8)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (11)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (3)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (5)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Софія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
51,10 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (5)
51,10 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (8)
51,10 грн
Чорноморська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (2)
51,10 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (12)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (8)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (9)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (9)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (17)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (7)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн