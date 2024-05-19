ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ тест-смужка, №1 - Київ (518385) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Народна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
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Черкаси, вул. Надпільна, 340
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Народна аптека
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Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Народна аптека
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Всього: упаковка (12)
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Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
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Кропивницький, вул. Короленка, 40
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Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
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Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
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Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
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Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А