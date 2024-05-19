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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ тест-смужка, №1 - Київ (518385) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
48,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
48,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (7)
51,00
Економія: -19,00 грн
32,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (8)
51,00
Економія: -19,00 грн
32,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (4)
53,00
Економія: -20,00 грн
33,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (8)
49,00
Економія: -16,00 грн
33,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (12)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (3)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (11)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (12)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (6)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (6)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (8)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (8)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (10)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (10)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (4)
48,00
Економія: -17,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (3)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (7)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Всього: упаковка (9)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (9)
51,00
Економія: -20,00 грн
31,00 грн