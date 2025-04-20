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Зонд шлунковий трубка Райла Ультрамед (Gastric probe Rail tube Ultramed)
Зонд шлунковий трубка Райла Ультрамед (Gastric probe Rail tube Ultramed)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
57.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
13,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
81.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
16,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
7,15
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
133.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
8,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
196.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Краматорськ, вул. Стуса Василя, 49
204.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
17,97
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
344.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
8,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
365.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
19,10
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
368.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,70
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
434.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Економія при броні:
-4,80 грн
9,80
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
435.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
16,80
Економія при броні:
-5,29 грн
11,51
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
445.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Економія при броні:
-4,80 грн
9,80
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
19,60
Економія при броні:
-6,41 грн
13,19
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
446.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Економія при броні:
-4,82 грн
9,78
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
22,80
Економія при броні:
-7,52 грн
15,28
грн
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Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
448.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
14,20
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
842.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FG №1
Ultra for Medical Products
14,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
956.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
15,00
грн
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Магнолія
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
250.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
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