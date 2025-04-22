Київ
Зонд шлунковий трубка Райла Ультрамед (Gastric probe Rail tube Ultramed)

Зонд шлунковий трубка Райла Ультрамед (Gastric probe Rail tube Ultramed)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
126.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Економія при броні: -4,80 грн
9,80 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
19,60
Економія при броні: -6,41 грн
13,19 грн
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
13,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
16,80
Економія при броні: -5,29 грн
11,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
128.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Економія при броні: -4,80 грн
9,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
129.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Економія при броні: -4,82 грн
9,78 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
22,80
Економія при броні: -7,52 грн
15,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Яготин, вул. Незалежності, 71
140.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
19,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Ромни, вул. Соборна, 9
174.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
8,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
304.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
361.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
8,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
415.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
7,15 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
436.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
12,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
464.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
10,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
472.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
16,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
508.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FG №1
Ultra for Medical Products
14,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Краматорськ, вул. Стуса Василя, 49
543.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
17,97 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
559.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
717.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
14,40 грн
Магнолія
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
388.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
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