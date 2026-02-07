Київ
Ланцети стерильні Діавін (Sterile lancets Diawin)

Ланцети стерильні Діавін (Sterile lancets Diawin)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 270 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
269,23
Економія при броні: -10,53 грн
258,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні: -12,50 грн
237,50 грн
ГоловнаКошикОбране