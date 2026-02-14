Дніпро
Ланцети стерильні Діавін (Sterile lancets Diawin)
Ланцети стерильні Діавін (Sterile lancets Diawin)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
0.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 19.02 після 13:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
272,01
Економія при броні:
-13,31 грн
258,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 19.02 після 12:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
0.6 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
267,90
Економія при броні:
-9,20 грн
258,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
0.6 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 19.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 19.02 після 14:00
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
0.8 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
0.8 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
273,68
Економія при броні:
-14,98 грн
258,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
273,39
Економія при броні:
-14,69 грн
258,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
0.9 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 19.02 після 13:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
1.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
250,00
Економія при броні:
-12,50 грн
237,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
211,90
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
2.0 км
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin 28G №100
ДІАВІН
274,69
Економія при броні:
-15,99 грн
258,70
грн
Забронювати
