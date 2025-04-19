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Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-33,00 грн
342,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-20,00 грн
349,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
388,00
Економія при броні:
-51,00 грн
337,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
370.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
410,00
Економія при броні:
-77,00 грн
333,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-36,00 грн
333,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
409.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні:
-13,00 грн
337,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-32,00 грн
337,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
439.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
349,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-32,00 грн
337,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
445.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
349,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
448.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні:
-13,00 грн
337,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-33,00 грн
342,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
558.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
349,00
грн
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