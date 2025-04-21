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Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-40,00 грн
335,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-39,00 грн
330,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
388,00
Економія при броні:
-58,00 грн
330,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-39,00 грн
330,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-39,00 грн
330,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
259.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
410,00
Економія при броні:
-77,00 грн
333,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-36,00 грн
333,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-40,00 грн
335,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-20,00 грн
349,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-40,00 грн
335,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні:
-20,00 грн
330,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-39,00 грн
330,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-39,00 грн
330,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
406.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
349,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
407.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні:
-20,00 грн
330,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
410.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
349,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
413.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні:
-39,00 грн
330,00
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
477.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні:
-40,00 грн
335,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
486.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
343,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
508.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
349,00
грн
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