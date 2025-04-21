Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
388,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
410,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -36,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
347.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
355.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
356.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
358.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кролевець, просп. Миру, 4
404.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
425.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.