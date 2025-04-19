Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
388,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
73.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
410,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -20,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
270.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кролевець, просп. Миру, 4
361.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
378.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
382.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
394.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
395.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
396.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
426.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.