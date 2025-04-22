Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
126.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
350,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Гната Юри, 7
134.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -20,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
256.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Любешів, вул. Європейська, 5
400.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
453.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
375,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
485.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
388,00
Економія при броні: -58,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
495.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
410,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
500.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прилад, 25 тест смужок №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
369,00
Економія при броні: -39,00 грн