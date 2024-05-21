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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір M, №1 - Запоріжжя (494883) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
351,37 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
405,00
Економія: -55,00 грн
350,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
458,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
427,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
461,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
470,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
425,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
423,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
421,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
419,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (1)
409,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
345,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 24
Всього: упаковка (1)
420,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
427,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
420,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
434,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
Всього: упаковка (1)
423,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
450,71 грн