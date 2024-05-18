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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір M, №1 - Харків (494883) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
418,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
345,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
418,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
423,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
420,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-А
Всього: упаковка (1)
478,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
405,45 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
441,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Всього: упаковка (1)
419,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Всього: упаковка (1)
443,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
Всього: упаковка (1)
444,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
421,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (1)
445,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141
Всього: упаковка (1)
441,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1-А
Всього: упаковка (1)
440,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Всього: упаковка (1)
443,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
450,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
345,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
419,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (1)
409,32 грн