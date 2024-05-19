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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір S, №1 - Львів (494882) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
386,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
446,27
Економія: -2,70 грн
443,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
449,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
428,48
Економія: -7,75 грн
420,73 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 19
Всього: упаковка (2)
435,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
423,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
442,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
442,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
342,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
439,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Королево, вул. Злагоди, 2
Всього: упаковка (1)
262,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
439,55 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
403,00
Економія: -12,09 грн
390,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
445,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
448,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
418,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
Всього: упаковка (1)
444,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (3)
441,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
439,84 грн