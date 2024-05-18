БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір L, №1 - Харків (494881) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека галатея
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1