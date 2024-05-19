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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 6002 розмір XL, №1 - Львів (494879) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
502,39
Економія: -51,96 грн
450,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
349,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
463,78
Економія: -22,21 грн
441,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
440,49
Економія: -54,85 грн
385,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
497,07
Економія: -54,80 грн
442,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
488,47
Економія: -31,63 грн
456,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
427,63
Економія: -39,17 грн
388,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
490,77
Економія: -33,93 грн
456,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
501,68
Економія: -67,23 грн
434,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
485,60
Економія: -39,10 грн
446,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
432,58
Економія: -44,12 грн
388,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
498,81
Економія: -56,37 грн
442,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
389,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
489,83
Економія: -61,03 грн
428,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
325,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
501,82
Економія: -71,30 грн
430,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
427,71
Економія: -32,01 грн
395,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
389,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
502,39
Економія: -79,23 грн
423,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
493,41
Економія: -32,34 грн
461,07 грн