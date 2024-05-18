БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 6002 розмір S, №1 - Харків (494876) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 110
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Космічна, 25
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Малої Любові, 45
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 64