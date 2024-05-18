Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILEЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір XL, №1 - Харків (494875) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
407,46 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
407,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
407,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
430,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
427,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
428,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
427,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
429,35 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
410,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
431,95 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
426,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
426,10 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
429,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
431,33 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
426,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
407,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
449,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (2)
405,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
431,96 грн