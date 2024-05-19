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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір S, №1 - Львів (494874) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
413,13
Економія: -30,92 грн
382,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
428,53
Економія: -12,52 грн
416,01 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (2)
377,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
430,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
476,27
Економія: -31,32 грн
444,95 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
487,61
Економія: -42,75 грн
444,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (1)
397,39
Економія: -18,35 грн
379,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
482,13
Економія: -35,01 грн
447,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
418,39
Економія: -42,51 грн
375,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Всього: упаковка (1)
428,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 15
Всього: упаковка (1)
407,25
Економія: -28,09 грн
379,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
429,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (1)
427,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
426,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (1)
407,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 6
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
427,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
406,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
426,44
Економія: -44,75 грн
381,69 грн