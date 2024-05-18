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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір S, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (494874) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
470,02
Економія: -72,03 грн
397,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
478,05
Економія: -39,03 грн
439,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
470,34
Економія: -29,49 грн
440,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
479,92
Економія: -71,44 грн
408,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
474,31
Економія: -65,91 грн
408,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
484,52
Економія: -68,83 грн
415,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (1)
448,92
Економія: -58,18 грн
390,74 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
431,03
Економія: -62,47 грн
368,56 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
472,94
Економія: -33,92 грн
439,02 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
414,00
Економія: -75,00 грн
339,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
435,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
480,91
Економія: -61,57 грн
419,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
410,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
475,36
Економія: -48,48 грн
426,88 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (1)
388,00
Економія: -85,00 грн
303,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
407,34
Економія: -16,34 грн
391,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
388,00
Економія: -85,00 грн
303,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (2)
476,22
Економія: -78,23 грн
397,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
427,17 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
372,00
Економія: -69,00 грн
303,00 грн