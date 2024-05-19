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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір M, №1 - Львів (494873) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
356,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
369,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (2)
309,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
341,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
430,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
408,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
431,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
410,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудки, пл. Відродження, 8-А
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -116,28 грн
366,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
426,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
430,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (2)
356,10 грн