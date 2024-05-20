Всі аптеки України
Медичні виробиОфтальмологічні та оптичні виробиБагатоцільові розчиниАртелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінзЦіни в аптеках

Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз розчин 0,24 % флакон 10 мл, №1 - Запоріжжя (502448) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
311,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
361,80
Економія: -50,68 грн
311,12 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
311,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -57,24 грн
293,75 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
343,00
Економія: -43,00 грн
300,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
311,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -37,24 грн
293,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
337,87
Економія: -26,74 грн
311,13 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
311,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
346,89
Економія: -30,00 грн
316,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
334,43
Економія: -26,58 грн
307,85 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
311,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
311,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
311,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
311,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
311,20 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
311,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
352,82
Економія: -35,93 грн
316,89 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
311,20 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
311,20 грн