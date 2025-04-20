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Катетер внутрішньовенний Волес (Intravenous catheter Voles)
Катетер внутрішньовенний Волес (Intravenous catheter Voles)
Запоріжжя
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,00
Економія при броні:
-0,34 грн
7,66
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
67.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,84
Економія при броні:
-0,69 грн
9,15
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
70.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
8,01
Економія при броні:
-0,35 грн
7,66
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
72.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,00
Економія при броні:
-0,33 грн
6,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
72.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,54
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
73.5 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,99
Економія при броні:
-0,33 грн
7,66
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
75.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,30
Економія при броні:
-0,43 грн
6,87
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
75.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,53
Економія при броні:
-0,27 грн
7,26
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
197.3 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,60
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
248.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,90
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
252.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,02
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
279.0 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
404.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
13,51
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
413.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 22G (0,9 х 25 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,26
Економія при броні:
-0,50 грн
8,76
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 82
431.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
9,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
438.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
7,70
Економія при броні:
-0,54 грн
7,16
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
438.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,10
Економія при броні:
-3,48 грн
7,62
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
440.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 24G (0,7 х 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,10
Економія при броні:
-3,48 грн
7,62
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
440.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРІШНЬОВЕННА "ВОЛЕС" З ПОРТОМ ТА КРИЛЬЦЯМИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА 20G (1,1 х 32 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,90
Економія при броні:
-3,64 грн
7,26
грн
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