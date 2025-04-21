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Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
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Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
148.3 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,87
Економія при броні:
-0,79 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,37
Економія при броні:
-1,49 грн
24,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
158.2 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
37,44
Економія при броні:
-1,31 грн
36,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
158.5 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,64
Економія при броні:
-1,76 грн
24,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,82
Економія при броні:
-0,74 грн
13,08
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
685.4 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,68
грн
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Хемотека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
275.1 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
461.8 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Харків, вул. Миру, 54/1
466.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
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