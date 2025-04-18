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Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
343.7 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,03
Економія при броні:
-0,95 грн
13,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
348.0 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,19
Економія при броні:
-1,31 грн
24,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
349.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,55
Економія при броні:
-0,47 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
25,77
Економія при броні:
-0,89 грн
24,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
349.7 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
37,66
Економія при броні:
-1,53 грн
36,13
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
601.4 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,78
грн
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Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
162.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
406.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
421.3 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
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